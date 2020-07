Borussia Dortmund : Was wird aus Mario Götze? Die vier Klub-Perspektiven des Ex-BVB-Stars

Rund um Mario Götze sind in den vergangenen Monaten so einige Spekulationen angestellt worden. Noch ist die Zukunft des einstigen DFB-Auswahlspielers ungeklärt. Wahrscheinlich verschlägt es ihn in die südliche Ecke Europas – vier Optionen stehen zur Auswahl.

Aus den vielen Mutmaßungen der vergangenen Monate hat sich für Mario Götze bisher kein festes Angestelltenverhältnis mit einem neuen Klub ergeben. Laut BILD ist zur kommenden Woche mit einer finalen Entscheidung zu rechnen.

Frisch in der Verlosung ist der AS Monaco, der am Sonntag etwas überraschend Niko Kovac als neuen Trainer gewinnen konnte. Der ehemalige Trainer des FC Bayern wurde Nachfolger des glücklosen Robert Moreno, der Monaco in der abgelaufenen Saison lediglich auf den 9. Platz brachte.

Als weitere Auswahlmöglichkeiten sollen Götze neben dem spanischen FC Sevilla die beiden Serie-A-Klubs AC Mailand und AC Florenz zur Verfügung stehen.