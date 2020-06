Real Madrid : Was Zinedine Zidane seiner Mannschaft vor dem Restart vermittelt

Zinedine Zidane setzt in der Vorbereitung auf den Restart vor allem auf gute Laune. "Zidanes Botschaft ist Freude. Wir sollen es genießen, Fußball zu spielen", erklärt Angreifer Karim Benzema gegenüber REAL MADRID TV.

Seit Kurzem ist wieder Bewegung drin auf dem Trainingsgelände in Valdebebas. In dieser Woche wurde bereits öfters mit dem Ball trainiert als noch in der Vorwoche, gibt Benzema Einblick in die tägliche Arbeit.

Vorige Woche wurde der Fokus eher auf die Fitness gelegt. Als Tabellenzweiter hinter dem FC Barcelona wird Real den Restart vollziehen.