Thomas Tuchel führte Borussia Dortmund zwar zum Pokalsieg, das Innenverhältnis mit den Bossen um Hans-Joachim Watzke war allerdings alles andere als innig. Das stellt der Geschäftsführer vor dem Aufeinandertreffen in der Königsklasse klar.

Emotionen verspüre er nicht, so Hans-Joachim Watzke weiter. "Es kommt ja nicht Jürgen Klopp zurück."

Watzke und der Coach waren über den Umgang mit dem Bombenanschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus im April des gleichen Jahres öffentlich aneinander geraten.

Für Watzke sei der PSG-Coach dennoch ein "großartiger Trainer. Und wenn ich ihn sehe, werde ich ihn sicherlich begrüßen, und ich denke, dass er das auch tun wird."

Für das Spiel gegen die Franzosen sieht Watzke die Favoritenrolle ganz klar bei Tuchel und seiner Star-Elf.

"Was er in der Offensive für Möglichkeiten hat – so etwas gibt es vielleicht kein zweites Mal im europäischen Fußball. Das ist schon der Wahnsinn", schwärmte der 60-Jährige.

Zugleich habe Paris aber auch "Druck auf dem Kessel. PSG und die Investoren aus Katar wollen mehr als das Achtelfinale erreichen. Wenn wir zwei gute Tage erwischen, haben wir eine Chance, Paris auszuschalten. PSG ist aber sicherlich favorisiert", erklärte Watzke.