Manchester United : Wayne Rooney bei Entlassung von Louis van Gaal "am Boden zerstört"

Erst vor Kurzem hatte Louis van Gaal in einem Interview verraten, dass er überhaupt nicht mit seiner Entlassung bei Manchester United gerechnet hatte. Wayne Rooney war damals ebenso überrascht.

"Für mich war es eine absolute Freude mit ihm zu arbeiten. Wir hätten ihn für eine dritte Saison behalten sollen. So wären wir viel stärker gewesen."

"Ich war am Boden zerstört, als Louis entlassen wurde", lässt sich der Angreifer im Buch "LVG - The Manager and the Total Person" zitieren.

Den englischen Rekordmeister führte van Gaal in seiner ersten Saison wieder in die Champions League, scheiterte dort jedoch schon in der Gruppenphase.

In der zweiten Spielzeit war in der Liga lediglich Platz fünf drin – das Aus für den Niederländer war somit beschlossen. Und das alles, obwohl Rooney Fortschritte unter van Gaal erkannt haben will:

"Ich hatte das Gefühl, dass sich die Dinge verbessern und die Spieler begannen, seine Visionen zu verstehen. In diesem zwei Jahren habe ich persönlich mehr gelernt als unter jedem anderen Trainer."

Rooney wurde den Karrieregroßteil von Sir Alex Ferguson angeleitet, trainierte aber auch unter Jose Mourinho, Ronald Koeman oder David Moyes.

Van Gaal werde er für immer dankbar sein, sagt Rooney: "Nicht nur, weil er mich zum Kapitän ernannt hatte, sondern auch für all das Vertrauen und den Glauben, den er in mich setzte."