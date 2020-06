"Lasst Klopp einfach weitermachen" : Wayne Rooney und sein Ratschlag für den FC Liverpool

Obwohl der FC Liverpool am Wochenende beim FC Everton patzte, ist die erste Meisterschaft seit 30 Jahren zum Greifen nahe. Wayne Rooney hat keine Zweifel daran, dass die Reds auch in den kommenden Jahren erfolgreich auf Titeljagd gehen werden.

Jürgen Klopp macht in dieser Saison nun auch in der Premier League sein Meisterstück. Angesichts des horrenden Punktevorsprungs von 23 Zählern auf den Zweitplatzierten Manchester City zweifelt niemand mehr an dem ersten nationalen Titel seit drei Dekaden.

"Liverpools Kader ist jung und alle wichtige Spieler sind mit langfristigen Verträgen ausgestattet. Sie haben großes Potenzial, noch mehr Trophäen zu gewinnen", prophezeit Wayne Rooney in der TIMES den Reds eine rosige Zukunft.

"Der Liverpooler Weg ist einfach: Lasst Klopp einfach weitermachen"

Der frühere englische Nationalspieler schwört vor allen Dingen auf Jürgen Klopp. "Er sagt, es ist unmöglich, dass ein Verein so dominiert wie einst Manchester United", schreibt Rooney in seiner Kolumne. "Der Liverpooler Weg ist einfach: Lasst Klopp einfach weitermachen."