FC Barcelona : Wechsel von Ousmane Dembele? Berater wird deutlich – Rivaldo sieht die Sache anders

Ein Gefühl der Zusammengehörigkeit hat sich zwischen dem FC Barcelona und Ousmane Dembele während seines inzwischen dreijährigen Engagements nicht wirklich entwickelt. Der spanischen Presse war zu entnehmen, dass sich der Weltmeister nach einem anderen Klub umschauen soll. Dembeles Berater hegt allerdings Zweifel an einem Sommerwechsel. Rivaldo würde den Flügelstürmer indes an PSG abgeben.

In den letzten drei Jahren schrieb der amtierende Weltmeister zuhauf Negativschlagzeilen, Barça soll längst die Nase voll haben und einen Verkauf anstreben. Ein Wechsel wird zumindest in der anstehenden Transferperiode aber wohl ausbleiben.

Der 125-Millionen-Transfer von Ousmane Dembele geht bisher als herbe Enttäuschung in die Vereinschronik des FC Barcelona ein.

Die Aussage des Agenten erscheint nur logisch. Schließlich fällt Dembele aufgrund einer erneuten Muskelblessur noch bis weit in den August hinein aus. Obendrein dürfte Barça wenig Interesse daran zeigen, den Flügelstürmer weit unter Einkaufswert abzugeben.

So haben sich die in den vergangenen Wochen und Monaten gehandelten Klubs nicht gerade in Scharen um den ehemaligen Dortmunder herum angeordnet.

Der FC Liverpool sinnierte angeblich über eine Leihe plus Kaufoption nach, Juventus Turin und Paris Saint-Germain sollen ebenfalls mindestens Informationen eingeholt haben.