Liverpool : Wechselgerüchte um Mohamed Salah: Jetzt reagiert Jürgen Klopp

Klopp zeigt sich indes von den letzten Vorkommnissen unbeeindruckt. "Mo ist in einer guten Stimmung, momentan gut drauf und in wirklich guter Form", sagte der LFC-Coach, "und das ist das Wichtigste für mich." Salah notiert in der laufenden Saison starke 20 Torbeteiligungen in 21 Pflichtspielen.

In der Liverpooler Kabine halten sich die Gespräche über Salah ebenfalls in Grenzen, sind vielmehr gar nicht vorhanden. "Für euch ist das schön, wenn ihr drüber schreiben könnt, aber intern gibt es darüber nichts zu sagen", sagte Klopp.