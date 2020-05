SPORT1 berichtet : Kai Havertz: Barça mit Tausch-Angebot?

Gerücht Für eine dreistellige Millionensumme darf Kai Havertz Bayer Leverkusen in diesem Sommer verlassen. Ob einer der interessierten Klubs in Zeiten der Coronakrise tatsächlich eine derart hohe Summe aufwenden wird, lässt große Zweifel aufkommen. Der FC Barcelona prescht angeblich vor und bietet Leverkusen ein Tauschgeschäft. Michael Ballack rät dem Youngster indes zu einem Verbleib unter dem Bayerkreuz.

Passenderweise sucht Leverkusen nach einem Außenverteidiger. Auch Marc Cucurella (21/derzeit beim FC Getafe) soll als Tauschspieler in Betracht gezogen werden. Ebenso wie Mittelfeldakteur Carles Alena (22).

Mit einem Verbleib von Kai Havertz in Leverkusen könnte sich Ballack sehr gut anfreunden.

Als weiteres Pro-Argument führt der ehemalige deutsche Nationalspieler das "behutsame" Umfeld in Leverkusen auf: "Als Spieler kann man auch mal Fehler machen, ohne gleich in den Mittelpunkt der Kritik zu geraten. Das sollte man zu schätzen wissen."

"Aber ich finde, er ist in Leverkusen bestens aufgehoben. Die Rahmenbedingungen dort sind für junge Top-Spieler und ihre Weiterentwicklung perfekt. Bayer lässt attraktiven Fußball spielen, die Trainingsmöglichkeiten sind sehr gut", sagt Ballack zum einen.

"Spieler mit seiner Qualität sind überall gefragt", bezweifelt er in der SPORT BILD allerdings nicht, dass es wohl auch im Sommer genug Vereine gibt, die sich für Havertz vergleichsweise finanziell weit aus dem Fenster lehnen würden.

Ballack weiß aber auch, dass Spieler des Typus Havertz unbedingt in der Champions League auflaufen wollen, so dass es außerdem wichtig sei, dass sich Bayer 04 für die kommende Saison einen Startplatz in der der Königsklasse sichert.

Neben dem FC Barcelona werden zahlreichen Klubs aus der Premier League, Paris Saint-Germain oder dem FC Bayern Interesse an Havertz nachgesagt.

Ballack, der selbst vier Jahre für den deutschen Rekordmeister spielte, stellt klar, dass ein Wechsel beispielsweise nach München noch mal eine andere Kragenweite darstellt.

Wenn man als Spieler den nächsten Schritt zu einem Klub wie Bayern gehen möchte, müsse man für so eine Herausforderung auch präpariert sein, meint Ballack, der allerdings auf Havertz' Management setzt.

"Das wird sein Umfeld – und vor allem er – richtig abwägen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um den nächsten Schritt zu wagen."