FC Barcelona : Wegen Antoine Griezmann: Didier Deschamps teilt gegen Ex-Barça-Trainer aus

Antoine Griezmann hatte es in seiner ersten Saison beim FC Barcelona wahrlich nicht immer einfach. Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hat den Grund gefunden – und stellt im Zuge dessen die beiden ehemaligen Trainer Ernesto Valverde und Quique Setien an den Pranger.

Didier Deschamps ist sich ziemlich sicher, dass Ronald Koeman mehr aus Antoine Griezmann herausholen wird als seine beiden Vorgänger Ernesto Valverde und Quique Setien.

"Ein neuer Trainer bringt neue Ideen. Ich hoffe, sie setzen ihn in der Position ein, in der er auftreten und alle seine Qualitäten zeigen kann", sagte Deschamps. Rumms! Und das war nicht die erste Kritik, welche die ehemaligen Coaches in Bezug auf Griezmann hinnehmen mussten.

Koeman selbst hatte erst kürzlich angekündigt, Griezmann auf seiner richtigen Position einsetzen zu werden. Der neue Barça-Übungsleiter stellte klar, dass Griezmann kein Flügelspieler sei.