Wegen Autokauf : Der junge John Terry wurde gewürgt - dem Täter ist er noch immer dankbar

Von seinem ersten Champions-League-Bonus kaufte sich John Terry ein neues Auto. Der Gang zum Händler kam bei einem seiner Teamkollegen gar nicht gut an. Dennis Wise, damaliger Kapitän des FC Chelsea, ging Terry sogar an die Gurgel.

Auch John Terry ist als junger Fußballer so manch Fehler unterlaufen, der ihm heute nicht mehr passieren würde. Als er 19 Jahre alt war und beim FC Chelsea erstmals Erfahrungen in Premier League und Champions League sammelte, war ihm ein Gang zum Autohaus eine Lehre.

"Ich war in der ersten Mannschaft und habe einen Champions-League-Bonus erhalten", erinnert sich Terry im Podcast "The Footballer's Guide to Football".

Sparen oder Anlegen war für das damalige Greenhorn kein Thema. Stattdessen sei er so dumm gewesen und habe sich von dem Geld ein Auto gekauft, berichtet Terry.