Weil Lionel Messi am Ende sieben Stimmen mehr hatte, gewann der Superstar des FC Barcelona die Wahl. So knapp war es zuvor noch nie.

Während der Verleihung kamen die beiden kurz ins Gespräch. "Es war keine lange Unterhaltung, weil er nicht gut Englisch kann. Jedoch reichte mir das, um zu merken, dass auch er großen Respekt vor mir hat", so van Dijk über das Messi-Beschnuppern.

In der vorigen Saison wurde der Verteidiger mit Liverpool Champions-League-Sieger, in der Premier League stand am Ende der 2. Platz in der Wertung.

Daraufhin wurde van Dijk zum PFA Player of the Year sowie zum Premier-League-Spieler der Saison 2018/19 gekürt.

