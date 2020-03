Inter Mailand : Wegen Coronavirus: Inter-Boss schießt gegen die Ligaspitze

Angesichts der Spielabsage gegen Juventus Turin war Inter Mailand am vorigen Wochenende spielfrei. Bei den Lombarden stößt die Absage nicht unbedingt auf Zustimmung. Präsident Steven Zhang holt zum Rundumschlag aus.

Inter Mailands Vereinspräsident Steven Zhang attackiert Serie-A-Chef Paolo Dal Pino wegen den jüngsten Spielabsagen scharf.

"Sie sind wahrscheinlich der größte und dunkelste Clown, den ich jemals gesehen habe. Und jetzt sprechen Sie über Sportlichkeit und einen fairen Wettbewerb?", schreibt Zhang bei Instagram.

Der Mailänder Manager echauffiert sich in jenem Ausmaß, weil die Liga am Wochenende das Topspiel bei Juventus Turin abgesagt und in den Mai verschoben hatte. Zuerst war die Austragung unter Ausschluss der Öffentlichkeit geplant.

"Wie wäre es, unsere Spieler und Trainer nicht zu schützen und sie zu bitten, nonstop für Sie zu spielen?", geht Zhangs Tirade weiter. Es sei die Zeit gekommen, aufzustehen und Verantwortung zu übernehmen: "Das ist es, was wir 2020 machen!"