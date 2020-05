FC Barcelona : Wegen Coutinho: Ex-Sportdirektor kritisiert Barcelona deutlich

Nach einer starken ersten Halbserie im Trikot des FC Barcelona konnte Philippe Coutinho auch bedingt durch die fehlende Sommerpause aufgrund der WM 2018 nicht mehr bei den Katalanen überzeugen.

Im Sommer 2019 schoben die Blaugrana den 140-Mio-Einkauf an Bayern München ab. In der Bundesliga sollte der Südamerikaner seinen Marktwert nach durchwachsenen Monaten wieder steigern, so das Kalkül der Barça-Bosse.

Doch der Plan ging nicht auf: Philippe Coutinho glänzte zwar, aber nur phasenweise. Dass Bayern seine 120-Mio-Kaufoption zieht, scheint ausgeschlossen.