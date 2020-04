Ex-Weltfußballer übt Kritik : Wegen Erling Haaland: Luis Figo geht auf Real Madrid los

Am 29. Dezember vergangenen Jahres gab Borussia Dortmund die Verpflichtung von Erling Haaland bekannt. Das dazugehörige Statement dürfte Luis Figo schon damals sauer aufgestoßen sein.

Haalands Statistik verblüfft durchaus. In elf Pflichtspielen markierte der Rising Boy bereits zwölf Tore und zwei Vorlagen. Im Mai könnte es mit dem Torreigen weitergehen. Die Bundesliga plant, ab kommendem Monat den Spielbetrieb wieder aufzunehmen.

Dem Vernehmen nach plant Real aber weiterhin, Haaland unter Vertrag zu nehmen. Der Jung-Nationalspieler kann den BVB via Ausstiegsklausel für 75 Millionen Euro verlassen.

Unklar ist nur, wann diese greift. Die AS schrieb am Wochenende, der Passus wäre im Sommer 2022 gültig, also erst ein Jahr später als ursprünglich kolportiert.