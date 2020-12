FC Barcelona : Wegen Finanznot: Barça-Übergangspräsident hätte Lionel Messi verkauft

Mit dem unlängst beschlossenen Gehaltsverzicht ist der FC Barcelona so gerade noch der Zahlungsunfähigkeit entgangen. Ginge es nach Übergangspräsident Carles Tusquets, hätte Lionel Messi aus rein finanzieller Sicht verkauft werden müssen.

In Anbetracht der Finanzot des FC Barcelona hätte Carles Tusquets in der Causa Lionel Messi klare Kante bezogen und den Superstar verkauft.

Tusquets fügt weiter an, dass die wirtschaftliche Lage des Klubs "besorgniserregend, sehr schlecht, aber mit Hoffnung" sei. Barça sei laut Tusquets' Ausführungen nicht in der Lage, den Spielern im Januar die vertraglich fixierten Löhne zu bezahlen, was allerdings nicht gravierend sei.

Der Verein hatte sich vor Kurzem mit seinem Personal auf einen erneuten Gehaltsverzicht verständigt. "Die Spieler erhalten im Januar und Juli zwei dicke Gehaltsschecks. Dies wurde nun ebenso aufgeschoben wie die Titelprämien", so Tusquets.