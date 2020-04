Real Madrid : Wegen Karim Benzema: Samir Nasri kritisiert Didier Deschamps

Solange Didier Deschamps das Zepter bei der französischen Nationalmannschaft in der Hand hält, wird Karim Benzema kein Spiel mehr für die Equipe Tricolore absolvieren. Samir Nasri missfällt dieser Umstand.

Samir Nasri freut sich zwar darüber, dass Frankreich den WM-Titel im Jahr 2018 holte, wie er in einem Instagram-Livevideo verrät. Jedoch, so führt der 32-Jährige auf, gab es mehrere Makel, die er nicht so hinnehmen möchte.

Didier Deschamps habe es zwar geschafft, sehr, sehr gute Teams zusammenzustellen. "Sie haben schließlich die Weltmeisterschaft gewonnen. Sollte aber Pep Guardiola für diese Mannschaft verantwortlich sein, würden wir es genießen", sagt Nasri.

Gar nicht verstehen kann der im Sommer zum RSC Anderlecht gewechselte Ex-Nationalspieler, dass Deschamps weiterhin auf Karim Benzema verzichtet.