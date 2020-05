FC Barcelona : Wegen Neymar: Wieder PSG-Gerüchte um Ousmane Dembele

Foto: Edu del Fresno / Shutterstock.com

Gerücht Gerüchte um einen Wechsel von Ousmane Dembele zu Paris Saint-Germain erhärteten sich bisher nicht. Dies heißt aber offenbar nicht, dass der französische Edelklub das Interesse an dem Offensivstar verloren hat.

Trotz der Fußballpause in großen Teilen Europas ist mächtig was los in der Gerüchteküche. Vor allem um Weltrekordtransfer Neymar rumort es. Der Superstar soll beim FC Barcelona weiterhin Priorität genießen.

Im Rahmen dessen wartet die SPORT mit der Information auf, dass Ousmane Dembele weiterhin im Fokus von Paris Saint-Germain stehe. Diese Meldung werden die Barça-Verantwortlichen wohlwollend aufgenommen haben.

Schließlich erachten es die Katalenen als Möglichkeit, den horrenden Ablösepreis für Neymar damit zu drücken, Dembele in das avisierte Transfergeschäft einzubauen.