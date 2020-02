Beim FC Bayern geht es heiß her im Training. Diesmal im Mittelpunkt: Ivan Perisic und Alvaro Odriozola. Die Leihgabe von Real Madrid ging im Training dermaßen hart zur Sache, dass Perisic operiert werden muss und die kommenden Wochen ausfällt.

Alvaro Odriozola grätschte in der Dienstagseinheit des FC Bayern auf den Außenknöchel von Ivan Perisic.

Die unabsichtliche Aktion verursachte eine Fraktur, aufgrund derer Perisic dem deutschen Rekordmeister über Wochen hinweg fehlen wird.

"Wir haben am Anfang gedacht, dass es nicht ganz so schlimm ist. Aber er hat eine Fraktur am Außenknöchel", erklärte Hansi Flick während der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale gegen die TSG Hoffenheim (heute, 20.45 Uhr).

Die Fraktur muss im ersten Schritt verschraubt werden, die Ausfallzeit beträgt mindestens vier Wochen.