Real Madrid : Wegen Paul Pogba: Zinedine Zidane greift zum Hörer

2019 flirtete Zinedine Zidane öffentlich mit Paul Pogba. Der Superstar von Manchester United ließ daraufhin verlauten, unter seinem französischen Landsmann für Real Madrid zu spielen, sei in Traum. Der Wechsel kam aber nicht zustande. Zinedine Zidane scheint entgegen anderslautender Meldungen nach wie vor heiß auf eine Zusammenarbeit mit Pogba zu sein.

Der Name Paul Pogba (27) taucht fast täglich in der Transfermarkt-Gerüchteküche auf. Hieß es vor Wochen noch, Real Madrid habe kein Interesse mehr an dem United-Superstar und bevorzuge jüngere Alternativen wie Eduardo Camavinga (17, Stade Rennes), gab es zuletzt anderslautende Meldungen.

Real Madrid soll Manchester United einen Tausch vorgeschlagen haben. Das angebliche Angebot: Vier Spieler, u.a. Martin Ödegaard, gegen Paul Pogba.

LE 10 SPORT will nun ebenfalls vom wieder aufgeflammten Interesse der Königlichen an Paul Pogba Wind bekommen haben.