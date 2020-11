Inter Mailand : Wegen Romelu Lukaku: Belgien-Trainer kritisiert Manchester United

Besonders in den letzten Monaten seines Daseins bei Manchester United wurde teilweise harsche Kritik an Romelu Lukaku geübt. Nach Belgiens Nationaltrainer Roberto Martinez Dafürhalten hätte United den Stürmer aus der Schusslinie nehmen müssen.

Als Romelu Lukaku in der Rückrunde der Saison 2018/19 bisweilen großen Schwankungen ausgesetzt war, hatte es mitunter böswillige Kritik an dem Angreifer gegeben.

"Man kann Spieler durch Phasen gehen sehen, gute Momente, schlechte Momente. Aber was wir bei Romelu gesehen haben, ist, dass er nie seine herausragende Qualität verloren hat, nämlich Tore zu schießen", erklärt Roberto Martinez bei TALKSPORT.

In der Tat: Seit seinem 2019er-Wechsel zu Inter Mailand erzielte Lukaku in 59 Pflichtspielen starke 41 Tore. Martinez merkt an, dass jetzt eine richtige Reife in Lukakus Spiel zu erkennen sei.