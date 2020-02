» Mehr Barça-News gibt es in unserer App! Jetzt laden!

Laut Gabi, der über zehn Jahre für Barça-Rivale Atletico Madrid spielte und beim Al Sadd SC von Xavi trainiert wird, war das Verhalten Barcelonas wenig förderlich für das Image.

"Das Bild, das Barcelona in solchen Situationen vermittelt, lässt nicht Xavi in einem schlechten Licht dastehen, aber den kompletten 'Barcelonismo'", so der Profi, der in Katar seine Karriere ausklingen lässt.

Vom Werben der Katalanen wusste Gabi nichts, bis es sein Trainer ihm gegenüber enthüllte: "Wir wussten nichts, bis er erwähnte, dass Barça an ihn herangetreten ist und er abgelehnt hat, um bei uns zu bleiben."

Xavi Hernandez hatte stets betont, eines Tages Cheftrainer des FC Barcelona werden zu wollen. Womöglich wird es 2021 so weit sein.

Dann steigen Wahlen bei Barça. Präsidentschaftskandidat Victor Font plant, Xavi Hernandez als Cheftrainer ins Boot zu holen.

