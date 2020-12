Juventus Turin : Weihnachts-Einheit: Cristiano Ronaldo mit Dubai-Kronprinz auf dem Laufband

Cristiano Ronaldo sorgt einmal mehr für eine Kontroverse. Der Superstar von Juventus Turin verbringt seinen Weihnachtsurlaub in Dubai – und das ohne Quarantäne.

Juve-Superstar Cristiano Ronaldo verbringt sein Weihnachtsfest statt in Italien bei sommerlichen Temperaturen in Dubai. Juventus Turins Ausnahmekönner lässt seine knapp 250 Millionen Instagram-Abonnenten an seinem Kurztrip teilhaben.

Unter anderem teilt er eine Begegnung mit Hamdan bin Muhammad Al Maktum, dem Kronprinzen von Dubai. "Immer ein Vergnügen, dich zu sehen, Bruder", kommentiert Ronaldo ein Bild, das die beiden auf einem Laufband zeigt. Al Maktum veröffentlicht derweil ein Video von der gemeinsamen Sporteinheit.