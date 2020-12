FC Barcelona : Weil Mingueza überzeugt: Barça verzichtet wohl auf neuen Innenverteidiger

Weil sich Gerard Pique im Auswärtsspiel gegen Atletico (0:1) das Kreuzband lädierte, muss der FC Barcelona für mehrere Monate auf seinen Abwehrboss verzichten. Eine Nachbelegung auf dieser Position kommt Stand jetzt offenbar nicht infrage.

Dies rührt insbesondere aus den starken Darbietungen von Oscar Mingueza, weshalb Barça laut SPORT ernsthaft in Erwägung zieht, im Januar keine weiteren zentralen Verteidiger unter Vertrag zu nehmen.

Der eigentlich in der zweiten Mannschaft gesetzte Mingueza kommt inzwischen auf drei Pflichtspiele für die Profis, in denen er vollauf zu überzeugen wusste. Außerdem spielte Barça in diesem Zeitraum dreimal zu Null. Dementsprechend soll auch Trainer Ronald Koeman zufrieden mit Minguezas Auftritten sein.