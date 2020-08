Bayern-Boss packt aus : Welches Geheimnis Pep Guardiola vor Rummenigge hatte

Die Bayern wurden unter Guardiolas Anleitung dreimal Deutsche Meister und zweimal DFB-Pokalsieger, der große internationale Erfolg blieb allerdings aus. Diesen könnten die Münchner in den kommenden Wochen in der Champions League erreichen.

"Pep Guardiola hat uns samstags nicht mal die Aufstellung verraten, geschweige denn, wie er taktisch spielt. Das war so eine Geheimniskrämerei bei ihm und seitdem habe ich mir abgewöhnt, mit dem Trainer über Taktik oder Mannschaftsaufstellung zu sprechen", erklärt Rummenigge bei SKY.

Öffentlich Druck auf die Mannschaft will Rummenigge im Zuge dessen allerdings nicht aufbauen. "Man hat in diesen Spielen die Chance, alles zu gewinnen oder wenn du Pech hast, eben früh auszuscheiden", so der Münchner Vorstandsboss.

Die Bayern empfangen am 8. August den FC Chelsea zum Rückspiel im Achtelfinale. Die erste Partie hatte der FCB auswärts mit 3:0 gewonnen. Im Anschluss daran geht es für Trainer Hansi Flick und den Seinen nach Lissabon, wo die restlichen K.o.-Spiele in einem Mini-Turnier ausgetragen werden.

"Der Trainer hat die Mannschaft für zwei Wochen in Urlaub geschickt, aber die mussten ja dennoch weiter an ihrem Fitnesszustand arbeiten und kommen jetzt nicht bei Null zurück, sondern auf einem vernünftigen Niveau", so Rummenigge.