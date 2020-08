"Bester Torjäger der Welt" : Weltfußballer-Wahl: Bayern-Präsident rechnet fest mit Robert Lewandowski

"Davon gehe ich fest aus! Er hat eine überragende Saison gespielt, alles gewonnen, Tore am Fließband geschossen", sagt Hainer in der Mittwochsausgabe der SPORT BILD.

Beim FC Bayern waren sie erbost darüber, als von FRANCE FOOTBALL verkündet wurde, aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr auf die Wahl zum Ballon d’Or zu verzichten. Da der FIFA-Award THE BEST aber verliehen werden soll, lässt Herbert Hainer keine Zweifel daran aufkommen, dass Robert Lewandowski die Wahl gewinnen wird.

Den Golden Shoe hatte Lewandowski zwar an Ciro Immobile abgeben müssen. Mit 55 Pflichtspieltoren erzielte Lewandowski allerdings eine überragende Quote. Mit starken 15 Treffern war er außerdem der beste Torschütze in dieser Champions-League-Saison.

Was Lewandowski in diesem Jahr den ewigen Besten Cristiano Ronaldo und Lionel Messi voraushat: den Titel in der Königsklasse. Ronaldo holte mit Juventus Turin lediglich den Scudetto, Messi blieb sogar gänzlich ohne Team-Auszeichnung, holte "nur" die Torjägerkrone in Spanien.