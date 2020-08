Chelsea : "Weltklasse": Thiago Silva unterschreibt bei Chelsea



Tobias Krentscher

Der FC Chelsea macht in Sachen Personalplanung weiter Nägel mit Köpfen. Nach Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chillwell und Marlang Sarr folgt in Thiago Silva bereits der fünfte hochkarätige Neuzugang in London.