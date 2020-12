The Best 2020 : Welttrainer-Wahl: So eng ging es zwischen Jürgen Klopp und Hansi Flick zu

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com



Andre Oechsner Jürgen Klopp verteidigte am Donnerstag seinen Welttrainer-Titel hauchdünn. Bei der Abstimmung bot sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Hansi Flick.

Angesichts des gewonnenen Triples in der Vorsaison war nicht jeder damit einverstanden, dass Jürgen Klopp die Wahl zum FIFA-Welttrainer vor Hansi Flick entschied – und damit seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigte. Die Entscheidung war am Ende denkbar knapp. Aus einem FIFA-Dokument geht hervor, dass Klopp und Flick mit je 24 Gesamtzählern nach den Abstimmungen von Nationaltrainern, Nationalmannschaftskapitänen, Medienvertretern und Fans der FIFA-Nationen gleichauf waren.