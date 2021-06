Weltweit : "Eine Schande": Lukas Podolski stinksauer über unwürdigen Abschied

Nach anderthalb Jahren in Diensten von Antalyaspor gab der türkische Erstligist am Donnerstag den Abgang von Lukas Podolski bekannt. Dass der letzte Gruß seinen nun ehemaligen Arbeitgebers lediglich via Twitter ausgesendet wurde, stößt dem Angreifer auf.

"Jeder Spieler, der für Antalyaspor gespielt hat, sollte einen Abschied bekommen, der seinem Namen würdig ist. Ich erwartete, dass sich unsere leitenden Angestellten bei mir persönlich bedanken und nicht über soziale Medien. Was für eine Schande", reagierte Podolski kurz darauf ebenfalls beim Kurznachrichtendienst.

Podolski lief seit Anfang 2020 für Antalyaspor auf und erzielte in 47 Pflichtspielen sieben Tore und fünf Vorlagen. Nachdem der Klub seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängerte, fiel das Abschiedsstatement kurz aus.