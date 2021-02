Argentinien oder USA? : Ex-Milan-Star Alexandre Pato liegen zwei Angebote vor

Laut TYC SORTS eröffnen sich dem Angreifer momentan zwei Möglichkeiten. Argentinos Juniors sowie der Orlando City SC sollen an einer Zusammenarbeit mit dem 27-maligen Nationalspieler Brasiliens interessiert sein. Noch habe er sich nicht entschieden und wäge ab, was für seine Familie das Beste wäre.

Dem Vernehmen nach ist Pato mit den Argentinos schon länger am Verhandeln, Orlando soll derweil erst vor Kurzem mit einer lukrativen Offerte auf den Plan getreten sein. Bei letztgenanntem Klub könnte Pato in die Fußstapfen von Daryl Dike (20) treten, der am Deadline Day an den englischen Zweitligisten FC Barnsley verliehen wurde.