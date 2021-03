Weltweit : Jeden Tag Party: Freunde machen sich Sorgen um Ronaldinho

Ronaldinho (41) ist nicht nur für seine herausragenden Fähigkeiten am Ball bekannt, sondern auch für sein sonniges Gemüt und den Hang zu Partys. Nun scheint es der zweifache Weltfußballer aber zu übertreiben.

"Jeder Tag ist eine Party. Er beginnt morgens mit dem Trinken, Wodka, Whisky, Gin und hört erst am nächsten Morgen auf", erklärt eine Quelle laut MARCA. Seit dem Tod der Mutter habe sich der Alkoholkonsum erhöht.

Ronaldinho hat turbulente Monate hinter sich. Im vergangenen Jahr saß er wegen falschen Pässen in Paraguay im Gefängnis, wurde nach einem Monat Haft in den Hausarrest entlassen.

Ronaldinho lebt in einem großen Anwesen in Rio Grande do Sul (Porto Alegre). Dort fühle sich der 41-Jährige "allein", berichtet der vermeintliche Insider. Der Ex-Barça-Star umgibt sich offenbar nicht nur mit Leuten, die es gut mit ihm meinen.

"Er hat ein großes Herz und versucht, großzügig mit seinen Freunden umzugehen. Aber nicht alle von ihnen sind wahre Freunde, und ich sehe, dass viel Schaden angerichtet wird", so die Quelle.