"Das war Party pur!" : Legendäre Party mit Diego Maradona: Lothar Matthäus erinnert sich

Der vor Kurzem aus dem Leben geschiedene Diego Maradona war bekannt dafür, gerne mal über die Strenge zu geschlagen. Lothar Matthäus erinnert sich an eine Mega-Sause mit seinem ehemaligen Fußballerkollegen.

Dabei erinnert sich Matthäus an ein Freundschaftsspiel zwischen seinem FC Bayern und dem FC Sevilla, zu dem Maradona nach seiner verbüßten Dopingsperre im Sommer 1992 gewechselt war.

Maradona ist der vermeintlich beste Fußballer der Welt, der fernab seiner sportlichen Leistungen jedoch mit allerhand Skandalen behaftet war. Am 25. November verstarb er wenige Tage nach seinem 60. Geburtstag an chronischem Herzversagen in Verbindung mit einer Herzmuskelerkrankung und einem akuten Lungenödem.

Matthäus würdigt nicht nur die fußballerische, sondern vor allem die menschlichen Seite Maradonas: "Wir mussten um neun schon wieder am Flughafen sein. Aumann hatte Maradona noch nach seinem Trikot gefragt - um viertel nach sieben lag das Trikot von Diego vor Aumanns Hotelzimmer."