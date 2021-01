Weltweit : "Unglaubliche Erfahrung": Rafael Benitez kehrt China den Rücken

Rafael Benitez und Dalian Professional gehen getrennte Wege. Der ehemalige Chefcoach von Liverpool, Newcastle und Real Madrid erklärte am Samstag seinen Abschied.

"Leider hat Covid-19 wie viele andere Dinge im letzten Jahr unser Leben und unsere Projekte verändert. Leider werden sowohl mein Trainerstab als auch ich ab heute Dalian Professional FC nicht mehr weiter trainieren", teilte der Spanier auf seiner Webseite mit.

Rafael Benitez hatte sich dem Klub aus der Chinese Super League im Sommer 2019 angeschlossen. Seine Entscheidung bereut er nicht. "Es war für mich ohne Zweifel eine unglaubliche Erfahrung", so der Champions-League-Sieger von 2005.

Benitez weiter: "In China, besonders in Dalian, lassen wir viele Freunde und gute Erinnerungen zurück, die wir in dieser großartigen Stadt voller Fans erlebt haben."