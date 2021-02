Weltweit : Yaya Toure beendet Karriere: Ex-Barça- und City-Star wird Trainer

Auf einem Spielberichtsbogen wird Yaya Toure zukünftig nicht mehr aufgeführt werden. Der 37-Jährige erklärt seine Karriere als Profifußballer für beendet und schließt sich per sofort dem ukrainischen Erstligisten Olimpik Donetsk an. Dort wird er unter Igor Klymovskyi erste Erfahrungen als Co-Trainer sammeln.

"Es ist toll, wieder in der Ukraine zu sein und die Reise als Trainer fortzusetzen!", gibt Toure in den sozialen Netzwerken sein Engagement bekannt. "Vielen Dank an Olympic Donetsk für den wunderbaren Empfang. Ich freue mich darauf, mein Wissen weiterzugeben, dem Team zu helfen und auch hier weiter zu lernen."