FC Barcelona : Wen Lionel Messi einst bei Barça bewunderte

Auch Superstars wie Lionel Messi fingen einmal klein an. In der L'EQUIPE berichtet der Ausnahmespieler des FC Barcelona, vor welchem Star er früher gehörigen Respekt hatte.

"Als er am ersten Tag die Umkleide betreten hat, habe ich es nicht gewagt, ihm in die Augen zu schauen", dachte der damals 20-jährige Messi über Thierry Henry, als dieser 2007 vom FC Arsenal ins Camp Nou wechselte.

Er sei sich bewusst gewesen, was Henry in England alles geleistet hatte. Der Franzose erzielte 175 Tore in der Premier League. "Und plötzlich waren wir im gleichen Team", sagt Messi.