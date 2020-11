FC Bayern : Wer als Ersatz für Joshua Kimmich infrage kommt

Noch am Wochenende wurde Joshua Kimmich am lädierten Außenmeniskus im rechten Knie operiert. Zeitgenau abschätzen, wann er beim FC Bayern wieder mitwirken kann, ist unmittelbar nach der Verletzung nicht möglich. Ein Trio sollte Kimmichs vorübergehendes Erbe ausspielen.

Was sich sicher sagen lässt: Joshua Kimmich wird sich zumindest in diesem Jahr nicht mehr im Arbeitsoutfit des FC Bayern kleiden. Nach der erfolgreich durchgeführten Operation am Sonntagabend gab der Triple-Sieger bekannt, dass die medizinische Abteilung davon ausgehe, "dass der Mittelfeldspieler im Januar wieder zur Verfügung stehen wird".

Genau definiert wurde eine Rückkehr also nicht – wie auch, frisch nach einer Verletzung mit anschließendem operativen Eingriff. Die Münchner Bayern brauchen also jemanden, der bis Anfang oder Ende Januar Kimmichs Vertretung bestmöglich übernimmt.

Der KICKER nennt das Trio um Corentin Tolisso, Javi Martinez und Neuzugang Marc Roca als wahrscheinliche Kimmich-Vertreter. Über die Klasse eines Tolisso und Routinier Martinez lässt sich nicht streiten, Roca wird in der Länderspielpause weiter in das Münchner Mittelfeld eingearbeitet.