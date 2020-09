Tottenham : Werben um Lionel Messi: Jose Mourinho ätzt gegen Manchester City

Den Dissens zwischen Lionel Messi und dem FC Barcelona wollte sich Manchester City angeblich zunutze machen. Für Jose Mourinho Grund genug, Giftpfeile in Richtung des Ligakonkurrenten zu schießen.

Manchester City soll sich während der Ehestreit zwischen Lionel Messi und dem FC Barcelona im Gange war intensiv damit auseinandergesetzt haben, den Superstar zu verpflichten.

Bei FOOTBALLJOE wurde Jose Mourinho zu jenem kolportierten Transfergeschäft befragt. In seine persönliche Top-Elf würde The Special One La Pulga nominieren. Aber nicht für Tottenham Hotspur, drückte er nach.

"Bei Tottenham respektieren wir das Financial Fairplay. Er kann nur zu einem Team gehen, der das nicht respektiert. Er ist also ganz sicher kein Thema bei Tottenham", so Mourinhos Seitenhieb nach Manchester.