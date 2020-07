Adam Lallana : "Werde ihn vermissen": Jürgen Klopp huldigt "Vereinslegende"

Jürgen Klopp (53) hat sich nun zum Abschied Lallanas geäußert. "Ich vermisse bereits alles an ihm. In diesem Moment ist er immer noch hier, aber wir werden ihn vermissen", so der Erfolgscoach der Reds.

Klopp weiter: "Er ist einer der einflussreichsten Spieler für die Trainingsqualität, die ich jemals in meinem Leben hatte. Er ist ein unglaublicher Profi."

Lallanas Vertrag wäre eigentlich bereits am 30. Juni ausgelaufen. Wegen Corona dauert die Saison aber länger als geplant. Lallana verlängerte ohne Poker bis zum Saisonende.