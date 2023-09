Nachfolger von Niclas Füllkrug: Werder Bremen identifiziert drei Kandidaten

"Wir wissen, dass die Zeit rennt und drängt. Wir haben mehrere Optionen und wissen, was wir umsetzen wollen. Es gibt drei, vier Spieler, mit denen wir sprechen", sagt Clemens Fritz, Fußballabteilungsleiter bei Werder Bremen, nach dem Abgang von Niclas Füllkrug zum Ligakonkurrenten Borussia Dortmund.

Werder Bremen: Sydney van Hooijdonk ein Name

Einer der Kandidaten ist der Bild zufolge Sydney van Hooijdonk. Der 23-jährige Angreifer des FC Bologna könne sich einen Wechsel an die Weser sehr gut vorstellen. Der Sohn des berühmten niederländischen Ex-Fußballers Pierre van Hooijdonk war in der vorigen Saison an Heerenveen ausgeliehen und erzielte dort 19 Pflichtspieltore.

Van Hooijdonk soll allerdings nicht die Bremer Wunschlösung sein. "Es gibt einen Favoriten. Ob es klappt, steht auf einem anderen Zettel", so Fritz. Viel weiter soll der SV Werder in den Verhandlungen wegen eines Transfers von Sekou Mara sein.