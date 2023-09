Notleihe? Werder Bremen mit Klartext über Last-Minute-Neuzugang Rafael Borre

Borres Wechsel war ein wahrer Last-Minute-Transfer, der aus Bremer Sicht mit viel Glück realisiert werden konnte. In Frankfurt ging man zwischenzeitlich davon aus, dass Randal Kolo Muani nicht nach Paris wechseln wird – und stimmte so der Borre-Leihe zu. Zuvor hatten die Adlerträger noch acht Millionen Euro Ablöse aufgerufen.

Der Borre-Transfer an den Osterdeich ist notwendig geworden, weil zuvor Niclas Füllkrug den SV Werder in Richtung Borussia Dortmund verlassen hatte . Borre ist noch bis 2025 an Eintracht Frankfurt gebunden, eine Kaufoption sollen sich die Grün-Weißen nicht haben sichern können.

Rafael Borre erst Nationalmannschaft, dann Werder Bremen

An Borres Integration in Bremen kann erst mal nicht gearbeitet werden. Der 27-Jährige hat sich bereits auf den Weg zur kolumbianischen Nationalmannschaft gemacht, mit der er in der WM-Qualifikation an diesem Freitag gegen Venezuela und am darauffolgenden Mittwoch in Chile gefordert ist.

"Das verbauen wir aber keinem. Es ist für ihn wichtig, für sein Heimatland zu spielen", dachten Fritz und Co. keine Sekunde darüber nach, Borre die Spiele mit der Nationalmannschaft zu verwehren. Borre werde am 14. September bei Werder Bremen zurückerwartet und könne dann auch am 17. September beim Auswärtsspiel gegen Heidenheim im Kader stehen.

