Trotz Einigung mit anderen Klubs: Fode Ballo-Toure will nur zu Werder Bremen

Der AC Mailand drängt auf den Verkauf von Fode Ballo-Toure und hätte diesen am liebsten schon längst abgeschlossen. Der Linksverteidiger stellt sich allerdings quer, will nicht zu den Klubs wechseln, mit denen Milan Übereinkunft erzielt hat. Der Grund: Werder Bremen.

Werder Bremen bei Fode Ballo-Toure unter Druck

Will der SV Werder den Deal noch eintüten, bleibt nicht mehr lange Zeit – an diesem Freitag um 18 Uhr schließt das Transferfenster in Deutschland. Vorteil Belgien: Antwerpen kann in der Theorie noch eine Woche länger mit Milan über den Transfer verhandeln.

Über die Suche nach einem neuen Linksverteidiger sagte Werders Planer Clemens Fritz bei Bild: "Unser Anspruch ist, die bestmögliche Qualität für unsere Möglichkeiten rauszuholen. Es bleibt unser Ziel, jemanden zu verpflichten."

Royal Antwerpen könnte zumindest sportlich die deutlich besseren Argumente haben. In den Playoffs zur Champions League steht an diesem Mittwoch (21 Uhr) das Rückspiel bei AEK Athen an. Das erste Aufeinandertreffen gewann Antwerpen mit 1:0.

