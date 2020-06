FC Barcelona : Wesley Sneijder mit Ansage: Frenkie de Jong wird Barças neuer Anführer

Frenkie de Jong hat sich gleich in seiner Debütsaison beim FC Barcelona als Stammkraft etabliert. Damit hat er vor allen Dingen auf Wesley Sneijder einen starken Eindruck hinterlassen. Der frühere Oranje-Star glaubt, dass de Jong das Zeug zum Barça-Leader hat.

"Das mit Holland und Barcelona hat schon immer hervorragend geklappt", sagt Wesley Sneijder laut SPORT, der Frenkie de Jong beglückwünscht, sich im Sommer vorhergehenden Jahres für den FC Barcelona entschieden zu haben.

"De Jong hat die beste Wahl getroffen, weil er verstanden hat, dass sein Fußball perfekt zu Spanien und Barcelona passt", erklärt Sneijder, der dem Ex-Spieler von Ajax Amsterdam bescheinigt, die richtige Entscheidung für sein Leben getroffen zu haben.

Im Gegensatz zu seinem ehemaligen Ajax-Kumpel Matthijs de Ligt (Juventus Turin) habe de Jong zukunftsorientiert entschieden. "Der Verein ist noch besser für ihn geeignet, wenn Lionel Messi einmal aufhört. Dann wird er noch mehr zum Anführer werden", sagt Sneijder.

De Jong hat sich auf Anhieb zum Stammspieler aufgeschwungen und kommt in der momentan noch unterbrochenen Saison auf 37 Pflichtspiele mit zwei Toren und vier Vorlagen. Am Samstag (22 Uhr) startet Barça mit dem Auswärtsspiel gegen den RCD Mallorca in die Post-Coronazeit.