"Wodka mein bester Freund" : Wesley Sneijder schockiert mit Geständnis über seine Zeit bei Real Madrid

Zwei Spielzeiten verbrachte Wesley Sneijder bei Real Madrid. Zwei Spielzeiten, in denen der damals hochtalentierte Niederländer sein Potenzial nicht wirklich ausschöpfte. In seiner am Freitag erscheinenden Biografie berichtet er über seine Zeit an der Concha Espina.

Die MARCA zitiert einige Ausschnitte: "Ich war jung und mochte es im Mittelpunkt zu stehen. In Madrid sind allerdings schlimme Dinge passiert. Es waren keine Drogen, sondern Alkohol."

Er habe sich daran gewöhnt, wie ein Star zu leben. Als Spieler von Real Madrid werde man verehrt. "Du gehst raus auf die Straße und gibst tausende Euros aus zahlst den Leuten irgendetwas", schreibt Sneijder.