FC Barcelona : Wie Barça im Sommer mit Philippe Coutinho plant

Gerücht Die vertraglichen Vereinbarungen halten fest, dass Philippe Coutinho – sollte der FC Bayern auf den Kauf verzichten – im kommenden Sommer zum FC Barcelona zurückkehren muss. In Katalonien scheinen sie allerdings keine Verwendung für ihn zu haben.

Beim FC Bayern konnte Philippe Coutinho noch niemanden auf seine Seite bringen, respektive in seinen Bann ziehen. Nach aktuellem Stand verzichtet der FC Bayern auf das Aktivieren der 120 Millionen Euro schweren Kaufoption, die mit dem FC Barcelona vereinbart wurde.

Allgemein hin gilt es ebenso als unwahrscheinlich, dass die Bayern bei einer deutlichen Ablösesenkung seitens Barça Coutinho permanent an sich binden werden.

Was passiert also mit dem Brasilianer? Laut MUNDO DEPORTIVO hat Coutinho auch in Barcelona keine Zukunft.

Die dort handelnden Personen würden nicht mit dem Starspieler planen, heißt es.