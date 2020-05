Ex-Arsenal-Weggefährten : "Wie ein großer Bruder" - Serge Gnabry dankt Per Mertesacker

Als damals 15-Jähriger entschied sich Serge Gnabry für den Wechsel aus der Nachwuchsakademie des VfB Stuttgart in das Leistungszentrum des FC Arsenal.

Zwei Jahre später wurde er erstmals in den Profikader berufen. Per Mertesacker griff ihm damals in sämtlichen Lebenssituationen unter die Arme.

"Er war immer sehr hart zu mir, aber in einer netten Art und Weise. Er war wie ein großer Bruder für mich bei Arsenal", schreibt Gnabry in einem Beitrag für THE PLAYERS' TRIBUNE.