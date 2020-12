SSC Neapel : "Wie großartig wäre es?" Boateng wünscht sich Lionel Messi bei Maradona-Klub

Boateng weiter in Gedanken: "Nur diese Geschichte: 'Zu Ehren Maradonas, werde ich kommen und für Neapel spielen' – was für eine Geschichte wäre das für die Welt, nicht nur für den Fußball, für die Welt?"

Der 33-Jährige, der inzwischen für den italienischen Zweitligisten AC Monza aktiv ist, hatte in der Saison 2018/19 ein halbes Jahr an Messis Seite gespielt. "Es wäre eine Botschaft, es wäre überall Geschichte. Ich wünschte, ich wäre in Messis Situation. Ich würde den Neapel-Präsidenten anrufen und es ihm sagen", so Boateng.