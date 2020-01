Ende Januar läuft die Kooperation zwischen Lukas Podolski und Vissel Kobe aus – und wird nicht mehr verlängert. In den kommenden Tagen stehen Gespräche mit seinem Jugendklub 1. FC Köln an.

Lukas Podolski steht einer Rückkehr zu "seinem" 1. FC Köln offen gegenüber. Es werde auf jeden Fall ein Treffen mit den FC-Verantwortlichen geben, in denen ein Austausch stattfinden werde, erklärt der Angreifer RTL/NTV. "Ob ich dann als Spieler noch mal zurückkehre, das muss man dann sehen."

Für Vissel Kobe wird Podolski in jedem Fall nicht mehr auflaufen. Für den japanischen Erstligisten absolvierte der ehemalige deutsche Nationalspieler innerhalb zweieinhalb Jahren insgesamt 60 Pflichtspiele, in denen er sich an 29 Treffern direkt beteiligte.

Zwei oder drei Jahre auf gutem Niveau könne er noch Fußballspielen, meint der inzwischen 34-Jährige.

Ob dies noch mal in Köln passieren wird, ist hingegen offen. Die FC-Fans wären begeistert von einer Rückkehr des Kölschen Jung.