Patrice Evra packt aus : Wie Manchester United Anthony Martial frustriert hat

Unter Jose Mourinho (57) fand Manchester United wieder in die Erfolgsspur zurück, feierte mit dem Starcoach und Neuzugang Zlatan Ibrahimovic 2016/2017 drei Titel. Doch mit der Ankunft von Mourinho und Ibrahimovic waren nicht alle United-Spieler glücklich. Anthony Martial war durch eine Aktion enttäuscht.

Anthony Martial (24) ist bei Manchester United wieder zum Leistungsträger geworden. Gemeinsam mit Marcus Rashford und Mason Greenwood bildet er ein starkes Offensiv-Trio.

In den vergangenen Jahren lief es nicht immer so rund für den französischen Angreifer, der in dieser Saison bereits 19 Tore sechs und Vorlagen beisteuerte.

Patrice Evra packt nun aus, woran sein Landsmann und Ex-Nationalmannschaftskollege zu knabbern hatte. "Sie ließen ihn im Stich, als sie ihm die Trikotnummer nahem und Zlatan gaben", erklärt der Ex-United-Linksverteidiger.