FC Bayern : Wie Manuel Neuer über sein Karriere-Ende denkt

Nach langem Hin und Her hatte Manuel Neuer im Mai beim FC Bayern einen neuen Vertrag unterschrieben. Dieser bindet ihn für die kommenden drei Jahre an den deutschen Rekordklub. Trotz allem hat der DFB-Keeper schon mal über ein mögliches Karriereende nachgedacht.

Wie auch schon in der Debatte um den neu hinzukommenden Torhüter Alexander Nübel, erhebt Neuer erneut Anspruch auf seine Vormachtstellung im Münchner Gehäuse: "Welcher Trainer würde Spieler aufstellen, die nicht die besten sind? Und ich bin der Überzeugung, dass ich der Beste bin, auch wenn ich nicht mehr 17 bin".

Wenn ein neuer Torwart zu den Bayern komme, ändere sich für ihn an und für sich wenig, weil er sich als Nummer eins in München und bei der deutschen Nationalmannschaft in einer ständigen Konkurrenzsituation befinde, sagt Neuer

Für die Bayern ist die Saison noch nicht zu Ende, am 8. August geht es im Rückspiel des Achtelfinals in der Champions League gegen den FC Chelsea (Hinspiel 3:0). Die weiteren Spiele werden in Mini-Turnierform in Lissabon ausgetragen. "Gegen uns zu spielen, ist für jede Mannschaft in Europa unangenehm", sagt Neuer.