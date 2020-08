Paris Saint-Germain : "Wie mein Zuhause": Alphonse Areola verabschiedet sich von Real Madrid

Alphonse Areola ist stolz auf seine Zeit beim spanischen Rekordmeister und Rekord-Champions-League-Sieger. "Ich habe meine Saison wirklich genossen, die anders und besonders war. Einzigartig. Es ist ein großer Stolz für mich, jetzt Teil der Real-Madrid-Familie zu sein."

Wie es für Areola weitergeht, ist offen. Sein Anschlussvertrag bei PSG ist zwar noch bis 2023 gültig, an Keylor Navas dürfte aber kein Vorbeikommen sein. Medienberichten zufolge steht ein Wechsel in die Premier League an. Areola hat sich angeblich Wohneigentum auf der Insel zugelegt.