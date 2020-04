Ex-Barça-Superstar : Wie Samuel Eto'o von seinem Berater fast in den Ruin getrieben wurde

Samuel Eto'o kann offenbar ein Lied davon singen, was möglich ist, wenn einem Agenten zu viel Vertrauen geschenkt wird. Jose Maria Mesalles hatte ihn vor Jahren nahe der Pleite getrieben.

Wir schreiben das Jahr 2011, an welches sich Samuel Eto'o wohl noch heute mit Schauder zurückerinnern wird.

In Diensten von Inter Mailand verdiente der Kameruner ziemlich gut und schickte einen Teil seines Salärs an seine Mutter, die in Afrika verblieben war.

Laut MARCA wies ihn seine Mutter Anfang 2011 daraufhin, dass sie nicht die gewohnte Zahlung erhalten habe. Überdies forderte ein kamerunischer Nachtclub, den Eto'o besaß, eine Reihe von Zahlungen, die nicht eingegangen seien.